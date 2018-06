Trump conmuta sentencia de prisionera, tras visita de Kim Kardashian

El presidente Donald Trump conmutó el miércoles la cadena perpetua aplicada a una mujer por delitos de drogas, días después de que la estrella televisiva Kim Kardashian West visitara la Casa Blanca para abogar la causa.

Trump conmutó la sentencia de Alice Marie Johnson, dijeron dos funcionarios de la Casa Blanca. La mujer de 63 años pasó más de dos décadas detrás de las rejas y no era apta para salir libre bajo libertad vigilada.

This morning President @realDonaldTrump pardoned Alice Johnson. She was serving a life sentence for a nonviolent drug offense, now she has a second chance at life. Credit to @KimKardashian who was a big advocate for Alice and Mr. Trump for showing compassion. pic.twitter.com/ugCOWGeki7

Es la más reciente de una serie de perdones recientes dados por Trump, quien parece atraído a causas promovidas por conservadores, celebridades o personas que alguna vez participaron en su ex programa de reality “The Apprentice”.

Great news for Alice Johnson, who's been in federal prison since 1996 on a nonviolent drug offense. Kudos to Kim Kardashian for using her platform to amplify the advocacy many have been doing on Johnson's behalf (and so many others) for years. https://t.co/X2EKQfgPzW

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar públicamente sobre el tema antes de que fuera anunciado.

La conmutación vuelve a poner énfasis en el esfuerzo del gobierno de Trump por reformar el sistema judicial y penitenciario, algo que a veces ha chocado con el enfoque del presidente hacia la ley y el orden público, especialmente en cuanto al Departamento de Justicia.

Ciertamente, Trump ha pedido ser más duros con los narcotraficantes, incluso ha insinuado que algunos de ellos deben recibir la pena capital.

BREAKING: President Trump has granted clemency to #AliceMarieJohnson after meeting with @KimKardashian West to talk about her case last week.

This is her story and the video that started it all: https://t.co/KzxNo3OsSg pic.twitter.com/LU2N05rIdC

— Mic (@mic) June 6, 2018