El presidente de EE.UU. Donald Trump celebró el fallo con el que el Tribunal Supremo dio la razón a un pastelero que alegó motivos religiosos para negar un pastel de bodas a una pareja homosexual.

“¡Gran fallo del Tribunal Supremo para el pastelero!”, dijo Trump en Twitter.

Big Supreme Court ruling for Baker just out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2018