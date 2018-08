Triángulo de las Bermudas: 5 datos interesantes sobre investigación

El misterio que rodea al Triángulo de las Bermudas pudo haber llegado a su fin gracias a una nuevo estudio científico, informa el sitio HuffPost.

A continuación, cinco datos interesantes sobre el famoso triángulo:

El famoso triángulo – ubicado en el océano Atlántico, entre Bermudas, la ciudad de Miami y la capital de Puerto Rico- ahora podría tener una explicación más lógica.

These are the rogue waves everyone is talking about. Scientists now believe they are behind the Bermuda Triangle!

Watching this video it’s easy to see why – terrifying in bad weather they can also form on a sunny day. #BermudaTriangle #LostShips #USSCyclops #USNavy #science pic.twitter.com/pHp34yL8tA

— Science Channel (@ScienceChannel) August 2, 2018