Stormy Daniels: la estrella porno fue amenazada, según su abogado

Stormy Daniels, la estrella porno fue amenazada y sigue siendo blanco de represalias por la demanda que interpuso contra el presidente Donald Trump, según informó el viernes The Associated Press, citando al abogado de la actriz, Michael Avenatti.

Las presuntas represalias en su contra surgen luego de que la actriz presentara a inicios de marzo una demanda contra el presidente Donald Trump para anular un acuerdo de confidencialidad que firmó para no revelar una presunta relación que ambos mantuvieron años atrás.

Stormy Daniels offers to return the $130,000 that Trump attorney Michael Cohen paid to her in exchange for her silence on alleged affair with President Trump, according to letter sent by her lawyer to Cohen https://t.co/WQphhWWmHA pic.twitter.com/dPOSZf2TfD

