Un cadáver descubierto en Carolina del Norte ha sido identificado de manera preliminar como el de la hispana de 13 años secuestrada hace tres semanas en los alrededores de su vivienda, informó el alguacil de Lumberton, Michael McNeill, en conferencia de prensa.

La joven Hania Noelia Aguilar fue secuestrada en un parque de casas rodantes el pasado 5 de noviembre en esa localidad y el cuerpo fue hallado este martes en un depósito de agua situado en una zona boscosa, a unas 10 millas (16 kilómetros) del lugar en el que desapareció”.

“Las pruebas preliminarles indican que el cuerpo es de Hania”, dijo McNeill a la prensa en unas declaraciones en las que se destacó que todavía se debe aguardar a la autopsia para confirmar la identidad.

