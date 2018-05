Oliver North, que desempeñó un papel central en el escándalo Irán-Contras de los años 80, vuelve al candelero como presidente de la Asociación Nacional del Rifle, en una medida que los detractores de esa entidad dicen refleja su desinterés en buscarle una solución a la violencia asociada con las armas.

North, un teniente coronel retirado de 74 años que siempre ha apoyado a la NRA, como se conoce a la Asociación, por sus siglas en inglés, y otras causas conservadoras, es una figura de renombre en esos círculos, pero genera desconfianza entre los sectores que promueven un mayor control a la venta de ramas.

“Most exciting news for NRA members since Charlton Heston Became President of Our Association,” —Wayne LaPierre, NRA Executive Vice President and CEO https://t.co/VjY8xNXFmd #2A

— NRA (@NRA) May 7, 2018