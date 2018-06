Octavia E. Butler: 5 datos sobre la escritora estadounidense

Con motivo del cumpleaños de la fallecida escritora afroestadounidense Octavia E. Butler, quien este viernes cumpliría 71 años, Google le dedicó un Doodle en el que conmemora su aporte a la literatura universal.

A continuación, te presentamos cinco datos interesantes sobre la fallecida escritora.

Octavia Estelle Butler nació el 22 junio de 1947 en Pasadena, California. Su madre, Octavia Margaret Guy, era empleada doméstica y su padre, Laurice James Butler, pulía zapatos. Su padre murió cuando ella tenía 7 años y fue criada por su madre y abuela.

Happy Birthday to #OctaviaButler! She created a world of possibilities for readers and portrayed Black women as heroes. Her incredible legacy continues to resonate and inspire a new generation of writers & activists. Born #OTD in 1947 🚀 🛸 ✨ #wellreadblackgirl pic.twitter.com/Dyc95cdZoQ

— Well-Read Black Girl ™ (@wellreadblkgirl) June 22, 2018