Obama se lamenta por la situación del ‘Affordable Care Act’

Barack Obama fue recibido como una estrella de rock el jueves en Berlín, donde participó en un debate con la canciller Angela Merkel, a quien elogió como uno de sus ‘socios favoritos’ durante su etapa como presidente de Estados Unidos.

Fuertes medidas de seguridad rodeaban la icónica Puerta de Brandemburgo de la capital alemana, donde Obama y Merkel comparecieron en un escenario ante miles de personas, durante la celebración del quinto centenario de la Reforma Luterana. Helicópteros de la policía patrullaban desde el cielo y francotiradores con la cara cubierta observaban la escena desde los techos cercanos.

Al inicio de la discusión, Obama elogió a Merkel, en medio de vítores de la muchedumbre de jóvenes protestantes que había viajado desde toda Alemania y otras artes del mundo para asistir al evento.

“No solo amo esta ciudad, sino que uno de mis socios favoritos durante mi presidencia está sentada junto a mí”, dijo Obama con una amplia sonrisa. Merkel también sonrió.

Tras elogiar a Merkel, Obama defendió su presidencia y los valores de la democracia promovidos por ambos líderes.

Entre los temas que conversó, el expresidente también se lamentó por la situación del ‘Obamacare’.

“Somos los únicos, entre los países más adelantados, que no tenemos un cuidado de salud universal. Mi esperanza era que yo fuera capaz de poner a la disponibilidad de la gente un cuidado de salud que les diera cobertura en un 100 por ciento. No lo conseguimos, pero hemos podido ofrecerlo a 20 millones de personas que antes no lo tenían”, dijo Obama, a la vez que agregó “ciertamente tengo algunos arrepentimientos de que no pudimos conseguirle a todos un seguro de salud… Algunos de los progresos que hicimos están ahora en peligro… pero el punto es que para esos 20 millones de personas sus vidas han sido mejores”.