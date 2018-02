NRA: Los políticos que han recibido más dinero en las campañas electorales

La Asociación Nacional de Rifles (NRA) vuelve a estar en la mira bajo investigación, luego de que Nikolas Cruz usara una AR-15 en Marjory Stoneman Douglas High School al sur de Florida y terminara cobrando la vida de 17 personas, reportó TIME.

Varios usuarios de las redes sociales resaltaron cuánto dinero ha recibido diferentes miembros del Congreso de los Estados Unidos por parte de NRA.

In the 2015-2016 election cycle alone, GOP candidates took $17,385,437 from the NRA. https://t.co/mhyQZ9vtli

— Bess Kalb (@bessbell) February 14, 2018