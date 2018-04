Ana Segovia, de 31 años, le gritó en español a sus hijas: “¡Vámonos al cielo a ver a Jesús!”. Y luego prendió fuego a su automóvil con ella y las pequeñas de 9, 11 y 13 años adentro. La historia no terminó en tragedia porque unos buenos samaritanos intervinieron para rescatar a las niñas. Segovia ya está detenida en la cárcel del condado de Harris a la espera de su primera audiencia en corte.

La historia de Segovia comenzó poco después de las 8:00 de la noche del domingo 23 de abril en un negocio de autolavado ubicado en el 4300 West Orem Drive en el suroeste de Houston, cuando la mujer se estacionó en el sitio. En lugar había otras personas lavando sus carros, esa coincidencia fue lo que evitó la tragedia.

En el reporte oficial del caso, consultado por MundoHispánico, se detalla que a las 8:14 de la noche agentes del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) recibieron la orden de presentarse en ese negocio de autos porque alguien reportó al número de emergencias que una mujer hispana acababa de tratar de prender fuego a su carro con sus hijas adentro. El motor del vehículo sí alcanzó a incendiarse junto con parte de la carrocería.

Las otras personas que estaban lavando sus autos vieron que la mujer incendiaba su carro con las niñas adentro, corrieron a sacar a las dos pequeñas más grandes.

Segovia, al ver que su presunto plan de incendio salía mal, corrió hacia el arroyo conocido como Sims Bayou que está a pocos pasos del autolavado y trató de lanzarse al agua arrastrando a su hija de 9 años con ella. Los mismos hombres que salvaron a las niñas fueron tras ella a impedir lo que pretendía hacer. Justo en ese momento, un patrullero de la Oficina del Alguacil del condado de Harris del Precinto 7 que pasaba por el lugar de forma casual, fue llamado por los samaritanos quienes le dijeron lo que Segovia estaba a punto de hacer. El oficial fue tras ella corriendo para impedir que se lanzara al agua con la niña.

Cuando los agentes del HPD llegaron vieron que el oficial de la Oficina del Alguacil del condado de Harris del Precinto 7 ya tenía en custodia a Segovia en su patrulla. El agente les informó a sus colegas que acababan de llegar lo que le contaron las personas que evitaron la tragedia, según informó Jodi Silva vocera del HPD. La mujer fue detenida y llevada a la cárcel del condado de Harris en donde todavía se encuentra sin derecho a salir bajo fianza.

Ana Ester Segovia, su nombre completo, fue acusada formalmente en la mañana de éste lunes 23 de abril por los agentes de la División de Homicidios del HPD de tres cargos de Asalto Agravado con intención de homicidio, en contra de un miembro de su familia, ante la jueza Susan Brown de la Corte Criminal 185 de Distrito en el condado de Harris.

En el Código Penal del estado de Texas se castiga con 5 a 99 años de cárcel, según el criterio del juez que lleve el caso, los cargos de Asalto Agravado a un miembro de la familia lo cual es un agravante que incrementa la pena. Un atenuante puede ser el estado mental de la persona que cometa el acto.

Segovia debía comparecer en su primera audiencia en la mañana de éste lunes, sin embargo la juez Brown ordenó que primero se le hiciera una exhaustiva evaluación psicológica en la cárcel antes de que se la presenten para que le sean leídos los cargos de los que se le acusa. Al momento de dar su primera declaración de ingreso a la cárcel la mujer dijo que es ciudadana estadounidense, bilingüe en inglés y español, no quiso dar detalles de cuál es su trabajo ni tampoco de su escolaridad.

La juez Brown ordenó que Segovia se presente a corte el martes 24 de abril. La magistrada también ordenó que las tres hijas queden en custodia de unos familiares de ella hasta que se determine en dónde está y quién es el padre de las menores. La División de Incendios Intencionales del Departamento de Bomberos de Houston (HFD, por sus siglas en inglés) también está investigando el caso de forma paralela al HPD.

Con información también de Associated Press.

Southwest officers are at the scene of an incident where witnesses reported a mother tried to burn a car while inside with her three daughters 9, 11 and 13. Witnesses intervened and the female fled on foot with the children. pic.twitter.com/wiQItkSeos

— Houston Police (@houstonpolice) April 23, 2018