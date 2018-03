Morgan Roof: 5 datos sobre la hermana de la mujer que asesinó a nueve feligreses

La hermana menor de Dylann Roof, quien asesinó a nueve feligreses negros durante el estudio de la Biblia en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur en 2015, fue arrestada y acusada el miércoles de posesión de drogas y armas en el área escolar, reportó The Associated Press.

Aquí te presentamos cinco datos importantes que tienes que saber sobre su arresto.

Roof, de 18 años de edad, arrestada y trasladada al centro de detención Alvin S. Glenn., fue acusada de posesión de marihuana y dos cargos de portar armas en la propiedad escolar, según el Departamento del Sheriff del condado de Richland, que confirmó su relación con Dylann Roof.

Morgan Roof, the sister of Charleston church shooter #DylannRoof, was arrested on charges of bringing weapons and drugs to her high school, authorities said. MORE –> https://t.co/BLbHYaJxU6 pic.twitter.com/5cDEBeOo0T

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) March 15, 2018