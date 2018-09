Los astronautas de una futura misión a Marte estarían expuestos, tan sólo en su viaje de ida y vuelta al planeta rojo, a al menos el 60 % del total de radiación recomendada para el conjunto de sus carreras profesionales, con el consiguiente riesgo para su salud, según un estudio divulgado por la Agencia Espacial Europea (ESA).

La ESA llegó a esta conclusión, que presentó en el Congreso Europeo de Ciencias Planetarias (EPSC) que se celebra esta semana en Berlín, tras analizar datos aportados por el satélite para el estudio de Gases de Traza (TGO) de la misión ExoMars, un proyecto en el que también participa la agencia espacial rusa Roscosmos.

Astronauts on a mission to #Mars would be exposed to at least 60% of the total radiation dose limit recommended for their career during the journey to and from the Red Planet, according to data from the ESA-Roscosmos @ESA_TGO spacecraft

Details: https://t.co/Hknll7j9Zd pic.twitter.com/Zkhg2XAhhi

— ESA (@esa) September 19, 2018