Mike Pompeo: 5 cosas sobre el hombre a cargo de la política exterior

Mike Pompeo, designado hoy como nuevo secretario de Estado por el presidente Donald Trump liderará las relaciones internacionales del país con la mirada ultraconservadora que le caracteriza y una forma de pensar “similar” al mandatario, reportó EFE.

“Con Mike Pompeo tenemos una forma de pensar similar. Tiene una tremenda energía, un tremendo intelecto; siempre estamos en la misma onda”, dijo hoy Trump minutos después de anunciar por Twitter el cese de Tillerson y la consecuente llegada de Pompeo.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018