Martin Luther King Jr.: 50 años de su muerte y 5 frases inspiradoras

Martin Luther King Jr. continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. A 50 años de su muerte, homenajeamos al reverendo King con una selección de sus frases más famosas y también más inspiradoras.

La lucha de Martin Luther King Jr. por los derechos civiles, la libertad y la educación posee una relevancia, un sentimiento que va más allá del tiempo. “Tengo un sueño” (I have a dream), el discurso que pronunció ante más de 200,000 personas en Washington D.C., sigue siendo -a 50 años años de su muerte- un himno a la igualdad y a la libertad entre los seres humanos.

Martin Luther King Jr. dedicó su vida a la lucha no violenta por la igualdad racial en EE.UU. Sin embargo su legado es mundial, dada la universalidad de temas como el derecho al voto, la no discriminación y la no violencia.

1.La frase más conocida de todas: “Tengo un sueño”

“Tengo un sueño: que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Nosotros sostenemos como evidente esta verdad: Todos los hombres son creados iguales”.

Forma parte de un discurso pronunciado por Martin Luther King Jr. durante la marcha en Washington D.C., 28 de agosto de 1963.

2.La solidaridad

“La pregunta más persistente y urgente de la vida es: ¿Qué estás haciendo por los demás?”

El trabajo comunitario y la idea de unidad está muy presente en el legado de Martin Luther King Jr.

3.La fuerza del amor

“Creo que la verdad desarmada y el amor incondicional tendrán la última palabra en la realidad. Por eso creo que el bien, temporalmente derrotado, es más fuerte que la maldad triunfante”.

Es un tema recurrente en los discursos de MLK la verdad, el amor al prójimo, el bien.

Esta frase fue parte del discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, el 10 de diciembre de 1964.

4.La no violencia

“He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada.”

El odio, las agresiones, la falta de oportunidades para la población afroamericana: La respuesta del reverendo King era siempre educación y no violencia.

5.El compromiso social

“Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos.”

Actuar, comprometerse, peticionar a las autoridades, marchar, elevar la voz. Fueron acciones constantes en la vida de Martin Luther King Jr. y siguen guiando a millones en todo el mundo, a 50 años de su muerte.