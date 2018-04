Mark Zuckerberg dice que también fue víctima de filtración de datos

Mark Zuckerberg dice que también fue víctima de la filtración de datos. El fundador de la red social más grande del mundo dijo a legisladores el miércoles que él también estuvo entre los 87 millones de usuarios de Facebook cuyos datos personales fueron divulgados irregularmente a una entidad de consultoría política, aunque recalcó que los suscriptores a la red social aún disponen de suficiente control sobre sus datos, informa Reuters.

Zuckerberg compareció ante el comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, después de responder este martes a las preguntas de 44 de los cien senadores en otra audiencia.

As part of our commitment to protect your data, we are launching the Data Abuse Bounty, a first of its kind: https://t.co/qOCnwMP8CX pic.twitter.com/SZEFcSQCNP

— Facebook (@facebook) April 10, 2018