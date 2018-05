El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, sufrió tremendo descuido que le costó criticas por una irónica fotografía.

A través de redes sociales se burlaron del aspirante priísta para la jefatura capitalina por haberse tomado una fotografía junto a un mensaje que se nota no leyó, reportó La Neta Noticas.

Muy sonriente y con el dedo pulgar arriba y en el interior de un auto, el candidato posó a lado de una mujer que llevaba una cartulina con un mensaje que lo acusaba de haber administrado mal al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El mensaje de la cartulina era el siguiente: “Brigada 1: Mikel Arriola Destrozaste al IMSS, no tienes vergüenza”.

Una de dos, o no se dio cuenta de lo que decía la cartulina… o de veras no tiene vergüenza 😂 📷 Miguel Fuantos pic.twitter.com/arPdc3EvnF — CIUDAD (@reformaciudad) May 17, 2018

Aunque al principio muchos cuestionaron si la foto había sido editada, Ricardo Otero, periodista de Univisión, aseguró que la imagen es original y que había sido capturada por Miguel Fuantos, fotógrafo de Reforma.

Por otro lado, hasta el momento Mikel Arriola no ha dicho nada al respecto.

Sin embargo, esta no es la primera controversia que Mikel Arriola enfrenta, y cabe recordar que habían acusado a Arriola de ser un mantenido. El candidato priísta negó que sea un mantenido como lo aseguró adversaria por la coalición Por la Ciudad al Frente, Alejandra Barrales, reportó el periódico El Universal.

Alejandra Barrales retó a Mikel Arriola a demostrar sus declaraciones #Destino2018 pic.twitter.com/8wufUBPM8H — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 17, 2018

Afortunadamente no me mantiene mi suegro, es un político de toda la vida, Heriberto Galindo, es un hombre honesto, que no tiene ninguna cola que le pisen y además es un muy buen suegro”, dijo Arriola en una entrevista al termino del segundo debate en canal 11 de México.