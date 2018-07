Levantan cierre de emergencia en universidad de Washington, DC

El cierre de emergencia que se implementó en una sección de la American University, en Washington, DC, tras reportes de un hombre presuntamente armado ya ha sido levantado, informa el medio NBC 4 News.

Un hombre armado fue visto en el área de la Nebraska Avenue NW cerca de la una de la tarde, según un portavoz del centro educativo.

AU Alert: ALL CLEAR. SEARCHES HAVE CONCLUDED. ALL BUILDINGS AND GROUNDS ARE NOW DEEMED SECURE. LOCKDOWN RELEASED. UNIVERSITY IS RETURNING TO NORMAL OPERATIONS.

— American University (@AmericanU) July 18, 2018