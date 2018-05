La NASA, un paso más cerca de conocer las entrañas de Marte

Con el exitoso despegue de la misión InSight, la NASA se encuentra un paso más cerca de conocer las entrañas de Marte, el planeta vecino de la Tierra que se encuentra de media a unos 225 millones de kilómetros.

La primera fase, la del lanzamiento, se realizó con éxito hoy a las 04:05 hora local (11:05 GMT) desde el Space Launch Complex-3 en la Base Aérea Vandenberg en California, convirtiéndose así en la primera vez que se lanza una misión planetaria desde la costa oeste de Estados Unidos.

El cohete United Launch Alliance Atlas V 401 lleva en su interior el vehículo robótico que será el encargado de explorar el núcleo de Marte, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre su formación y el de otros planetas rocosos, como la Tierra.

Esta es la primera vez que una misión espacial tiene como único objetivo analizar “el corazón” del segundo planeta más pequeño del Sistema Solar, después de Mercurio.

Hasta ahora, las misiones a Marte han capturado imágenes de la superficie, estudiado rocas, excavado en la tierra y buscado pistas sobre el agua que alguna vez fluyó en Marte, pero nunca se ha indagado en su interior.

“El 99,9 por ciento de este planeta nunca se ha observado antes. Vamos a ir a estudiarlo con nuestro sismómetro y nuestra sonda de flujo de calor por primera vez”, señaló a los periodistas Bruce Banerdt, principal investigador de InSight, en un encuentro con los medios previo al lanzamiento.

TE PUEDE INTERESAR: El dólar se dispara a 19.35 pesos mexicanos en bancos

En concreto, la misión InSight analizará la corteza, el manto y el núcleo de Marte y prevé que ofrezca una idea de cómo se originó el Sistema Solar hace aproximadamente 4.600 millones años.

Así, Insight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) describirá el tamaño, la composición y el estado del núcleo del planeta rojo, el espesor y la estructura de su corteza y manto, y el estado térmico de su interior.

LIVE NOW: Watch the 7:05am ET liftoff of @NASAInSight lander to Mars where it'll study the planet's deep interior! … https://t.co/TORCd4sUEz

— NASA (@NASA) May 5, 2018