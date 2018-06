La NASA dice que descubrió moléculas orgánicas en Marte

El robot explorador Curiosity halló metano y compuestos orgánicos en Marte, pruebas de una posible vida bacteriana originada hace 3 mil millones de años, dijo el astrobiólogo mexicano Rafael Navarro, colaborador de la misión.

“(Es la) primera evidencia concreta de compuestos orgánicos antiguos en Marte; es un hallazgo muy importante”, destacó en conferencia de prensa, paralela al anuncio oficial de la NASA, el también investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.

El robot explorador de la misión Laboratorio de Ciencia en Marte, parte del Programa de Exploración de Marte de la NASA, encontró niveles mínimos de metano en la atmósfera del Planeta Rojo que muestran un patrón estacional fuerte, repetitivo y con emisiones constantes a lo largo de todo el astro.

De acuerdo con Navarro, la producción del metano podría ser favorecida por el polvo cósmico que cae al planeta, que incluye compuestos orgánicos, o podría deberse a que en el subsuelo marciano haya bacterias o microbios que transforman el dióxido de carbono en este elemento, como sucede en la Tierra, donde el 99 por ciento del metano existente es de origen orgánico.

Se estima que el metano es producido y estabilizado en las profundidades de Marte para luego ascender a la atmósfera y descomponerse por la luz ultravioleta.

Do our recent findings from Mars have implications for future colonization of the Red Planet? Watch to find out: https://t.co/gvx8Rt3Zn9 pic.twitter.com/dYJFQ2kHL8 — NASA (@NASA) June 7, 2018

Un hallazgo importante al respecto es que el cambio estacional del planeta provoca oscilaciones en las concentraciones del metano, lo que permitió identificar que las emanaciones son continuas desde la superficie, a partir de fenómenos físicos y químicos, así como por procesos atmosféricos, destacó el investigador.

Our experts say we now have discovered a diverse set of molecules that help us understand where @MarsCurriosity can explore next on the Red Planet. Watch: https://t.co/gvx8Rt3Zn9 Ask questions using #askNASA pic.twitter.com/6W6jPs0Rxq — NASA (@NASA) June 7, 2018

Navarro explicó que los compuestos orgánicos hallados por el explorador son de más de 3 mil millones de años conservados en lutitas, rocas sedimentarias lacustres al interior del cráter Gale, ubicado al sur del ecuador marciano y de 150 kilómetros de ancho.

Oh, these are #organics in my neighborhood… Methane swells each summer and ancient carbon-compounds locked in rocks. I haven't found life on Mars, but signs say…we’re on the right track. https://t.co/hqunXt76og pic.twitter.com/ownp0modD4 — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) June 7, 2018

Se cree que, entonces, hubo un lago de agua dulce en dicho cráter, con un pH casi neutro y todos los elementos químicos necesarios para la vida: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, que pudieron haber contribuido a su origen en Marte, en comunidades de bacterias heterótrofas.

Tales compuestos son analizados por el Curiosity al taladrar las rocas, tomar el povo, homogeneizarlo y colocarlo en el instrumento SAM, un horno con temperaturas que ascienden hasta 900 grados para, posteriormente, analizar los elementos en los gases resultantes.

Ancient organic material & mysterious methane! @MarsCuriosity rover has found new evidence preserved in rocks suggesting the planet could’ve supported ancient life + new evidence in the atmosphere that relates to the search for current life on Mars: https://t.co/jVYUfbjWbl pic.twitter.com/ZHzBUbZJgU — NASA (@NASA) June 7, 2018

El investigador precisó que estos compuestos fueron preservados gracias a un proceso conocido como vulcanización, una reacción química que involucra compuestos azufrados y que hizo resistentes a las altas temperaturas y al paso del tiempo geológico a tales compuestos orgánicos.

Así, cumple con su misión el Curiosity, vehículo de 899 kilogramos que llegó a Marte en agosto de 2012 para evaluar si el Planeta Rojo tuvo un ambiente capaz de albergar formas microbianas.

Estos hallazgos serán publicados mañana en dos artículos en la revista Science.