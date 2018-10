El huracán Rosa se dirigía la noche del domingo hacia el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, donde se emitieron avisos de prevención por vientos, lluvias e inundaciones.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Rosa todavía tendrá fuerza de tormenta tropical cuando azote la Península de Baja California y el estado de Sonora. Después empezará a debilitarse, pero arrojará entre 5 y 10 centímetros (2 y 4 pulgadas) de lluvia en el Escarpe Mogollón, en Arizona, y entre 2,5 y 5 centímetros (1 y 2 pulgadas) sobre el otras partes del desértico suroeste de Estados Unidos. Algunas zonas aisladas podrían captar más.

Rosa tenía el domingo por la tarde vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph) y se ubicaba a 415 kilómetros (260 millas) al suroeste de Punta Eugenia, en México. Avanza con dirección nor-noreste a 19 km/h (12 mph).

