Con el huracán Irma se esperan fuertes lluvias y fuertes vientos para los estados de Florida y Georgia en los próximos días, las empresas proveedoras de energía en ambos estados Georgia Power y Florida Power están monitoreando el cambio de clima y preparándose para responder a cualquier interrupción del servicio eléctrico.

Aquí te presentamos cinco consejos por parte de Georgia y Florida Power sobre qué hacer antes, durante y después de una tormenta.

Con una tormenta de esta magnitud e intensidad, sabemos que cada hora de preparación cuenta. Su seguridad es la prioridad. #Irma pic.twitter.com/NALId6fhev — FPL (@insideFPL) September 7, 2017

1. Antes de una tormenta

Antes de que comience la temporada de tormentas, asegúrate de que los árboles alrededor de tu casa y tu vecindario estén podados, recuerda llamar a los profesionales capacitados en podar los árboles y la vegetación que está alrededor de los cables eléctricos, nunca lo hagas tú mismo. Mantente al tanto y revisa el pronóstico del tiempo antes de salir al aire libre. Apaga y desconecta los aparatos eléctricos innecesarios, en especial los acondicionadores de aire ya que las sobretensiones pueden sobrecargarlos. No olvides cargar los teléfonos celulares en caso de que pierdas energía.

Now is not the time to trim your trees in preparation of Hurricane #Irma. Branches could become projectiles. https://t.co/WvJ0RmI05T pic.twitter.com/LcF5X25BKr — FPL (@insideFPL) September 6, 2017

2. Alerta de interrupciones y sitios web de emergencia

Suscríbete al servicio de alertas de interrupciones de energía de Georgia y Florida para recibir notificaciones y actualizaciones personalizadas a través de mensajes de texto.

Disponible en www.georgiapower.com/storm, y https://es.fpl.com/storm.html?cid=HB1, como cliente puedes visitar este sitio para inscribirte en Alertas de Interrupción, reportar y verificar el estado de las interrupciones y acceder a consejos e información de seguridad útiles. Puedes reportar y verificar el estado de un corte 24 horas al día contactando a Georgia Power al 888-891-0938 y en Florida llama al 1-800-4-OUTAGE (1-800-468-8243). También puedes descargar la aplicación móvil de Georgia Power y FPL para acceder a la información sobre tormentas e interrupciones en cualquier lugar de tu ciudad.

Stay informed. Be safe. Download the FPL Mobile App to report or check status of a power outage and stay connected with us anywhere. #Irma pic.twitter.com/nKUqpo6SW6 — FPL (@insideFPL) September 6, 2017

3. Durante una tormenta

Busca refugio seguro dentro de un edificio grande, lejos de ventanas y puertas, y no salgas a menos que la tormenta haya pasado. Evita el contacto con conductores de electricidad, electrodomésticos, objetos metálicos y agua.

Please pay attention to warnings and orders to evacuate if you live in the following counties: @MiamiDadeCounty @BrowardCounty @monroecounty pic.twitter.com/awtFwlULza — FPL (@insideFPL) September 7, 2017

https://t.co/hjdsjv35ri has tips on hurricane preparedness, as well as tools and resources, such as outage alerts, outage maps and more. — Georgia Power (@GeorgiaPower) September 6, 2017

4. Después de una tormenta

Nunca toques ningún alambre colgado o suspendido, incluyendo cables de teléfono o televisón que toquen una línea eléctrica. Mantente alejado de las áreas inundadas y con escombros, ya que pueden esconder cables caídos, y no te arriesgues a salir en la oscuridad, porque es posible que no veas peligros como cables eléctricos caídos. Evita conducir en las áreas dañadas. Podrías interferir con los esfuerzos de rescate o de restablecimiento, así como poner en peligro tu propia seguridad.

No se alarme si recibe una llamada automática. Estamos llamando con un aviso sobre preparándose antes de #Irma. https://t.co/6LoV8Chl5E pic.twitter.com/fErGmHjJL7 — FPL (@insideFPL) September 6, 2017

5. En caso de que se interrumpa el servicio de electricidad

Desconecta los electrodomésticos que aún estén conectados y apaga todos los interruptores de pared o el interruptor principal. Recuerda, nunca entres en contacto con el agua al poner en funcionamiento los interruptores o al desconectar un equipo eléctrico.

Si usas un generador portátil, enciéndelo afuera y conecta los equipos directamente al aparato. Obtén más consejos de seguridad sobre generadores. Haz las reparaciones de emergencia, como las necesarias para evitar robos o daños mayores, y solo cuando sea seguro hacerlo.

Gould: We are committed to restore power to our customers 24/7. Parts of grid may need to be rebuilt; could take weeks, not days. — FPL Newsroom (@FPL_Newsroom) September 7, 2017