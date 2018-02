Un hombre que desarmó a un presunto francotirador en una iglesia de Texas resultó herido de bala por la policía, informó ABC 7 News.

Tony Garcés, de 54 años, evitó una posible tragedia en un santuario de Amarillo el pasado 14 de febrero – fecha del mortal tiroteo en una preparatoria de Florida que dejó 17 muertos – cuando detuvo a un sujeto armado que entró al reciento durante un servicio.

“Todo mundo comenzó a correr… yo di la vuelta y me preparé para lo que pudiera ocurrir”, narró Garcés al medio ABC 7.

Varios hombres lograron sujetar al sospechoso contra el piso mientras que Garcés le retiró la pistola: “Les dije: ‘Ey, ey,.. yo tengo la pistola’. Fue cuando llegaron los oficiales de policía y me gritaron que la soltara, pero no lo hice por temor a que el arma se accionara. Estaba cargada y no quería que alguien resultara herido… fue cuando me dispararon. Caí al piso en un carcho de sangre y pensé que había llegado mi fin”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump dice que él se habría enfrentado sin armas al tirador de Florida

Garcés fue trasladado a un centro médico luego de recibir dos impactos: uno en la espalda y otra arriba de la clavícula.

Cuando se le preguntó si se considera un héroe, Garcés dijo que “no” porque “hubo otras personas que ayudaron a sujetarlo, yo solo le retiré el arma… pero me llevé la peor parte – así es la vida”.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Joshua Len Jones, de 35 años, pero no han comentado sobre el oficial que le disparó.

Con información del medio NBC News