En los próximos días podría haber un nuevo “Government shutdown”, ya que este martes 6 de febrero el presidente Donald Trump amenazó con un cierre de gobierno federal si el congreso no aceptaba su plan de inmigración.

“Me encantaría que cerraran si no podemos ocuparnos de esto”, dijo Trump. “Si tenemos que cerrarlo porque los demócratas no quieren seguridad”, agregó, “vamos a cerrarlo”.

Aquí te presentamos cinco datos importantes para entender de qué trata el posible cierre de gobierno.

1. ¿Qué es un “Government shutdown”?

Un cierre del gobierno es cuando cierran los programas federales discrecionales no esenciales. El presidente debe hacer esto cuando el Congreso no asigna los fondos necesarios para su financiamiento. En el proceso de presupuesto normal, el Congreso asigna los fondos antes del 30 de septiembre para el siguiente año fiscal. Cuando eso no sucede, el Congreso promulga una resolución de financiación continua. Si el Congreso no puede ponerse de acuerdo en uno, obliga a un cierre.

2. ¿Qué es lo que está causando el desacuerdo del Congreso?

La Casa Blanca ha propuesto recortes drásticos en la inmigración legal y una mayor seguridad fronteriza, incluido un muro entre la frontera entre Estados Unidos y México, a cambio de protección contínua para cientos de miles de jóvenes inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Los demócratas se han resistido a las propuestas y forzaron el cierre del gobierno por tres días el mes pasado.

3. ¿Qué se ve afectado durante el “Government shutdown”?

El servicio de correo, programas e investigaciones financiadas por el gobierno, la operación de museos y parques nacionales. Durante el cierre de gobierno, casi un 40 por ciento de los empleados públicos suspenden sus actividades laborales y entran en un período de permiso sin pago.

4. ¿Cuándo fue el último cierre del gobierno?

El pasado 20 de enero, una falta de acuerdo en materia migratoria llevó al cierre administrativo del gobierno durante tres días.

5. ¿Cuál es el plazo?

Según un acuerdo previo, el financiamiento está programado para agotarse a las 11:59 p.m. del jueves, de lo contrario entrarían nuevamente en un cierre de gobierno el viernes 9 de febrero.

A dos días del plazo límite, persisten las dudas sobre si republicanos y demócratas serán capaces de llegar a un nuevo acuerdo.