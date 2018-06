Fallece Koko, la gorila que aprendió el lenguaje de señas

Koko, una gorila de 46 años, que aprendió el lenguaje de señas, falleció mientras dormía en la reserva de la Gorilla Foundation en las montañas de Santa Cruz, California, informó la fundación el jueves.

Nació en el Zoológico de San Francisco y la doctora Francine Patterson comenzó a enseñarle el lenguaje de señas como parte de un proyecto de la Universidad de Stanford en 1974.

La fundación dijo el jueves que la capacidad de Koko para el lenguaje y la empatía abrió las mentes y corazones de millones.

Koko fue objeto de muchos documentales y apareció dos veces en National Geographic. La portada de 1978 tenía una foto que la gorila tomó de sí misma en un espejo.

La fundación dijo que honrará el legado de la gorila con un app de lenguaje de señales que mostrará a Koko, para beneficio de gorilas y niños, así como otros proyectos.

