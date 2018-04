Al menos 20 personas resultaron heridas el jueves después de que una explosión sacudió una refinería de petróleo al noreste del estado de Wisconsin, informó el Milwaukee Journal Sentinel.

Testigos contaron que una columna de humo negro ascendió sobre las instalaciones de la empresa petrolera Husky Energy, la única del estado. El incidente ocurrió a las 10 a.m. en el este de la localidad de Superior sin que se reportaron víctimas, detalló el medio.

UPDATE: 20 casualties reported in explosion at refinery in Superior https://t.co/xTAreXBq03 pic.twitter.com/lzPjTgoM9H

— Duluth News Tribune (@duluthnews) April 26, 2018