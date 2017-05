Exfuncionario despedido por Trump critica al republicano Gianforte tras incidente con reportero

El exfiscal general de Estados Unidos, Preet Bharara, llamó “presunto delincuente” el jueves al congresista electo de Montana Greg Gianforte tras derrotar a su oponente demócrata Rob Quist en las elecciones pese a que Gianforte enfrenta cargos por agresión a un reportero, informó The Hill.

Repost in honor of alleged criminal Greg Gianforte’s election. If he were an immigrant he’d face deportation; now he sets immigration policy https://t.co/vN8QdEU04S

— Preet Bharara (@PreetBharara) May 26, 2017