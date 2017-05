Estudiante de Austin dona beca a hispano sobreviviente de cáncer (VIDEO)

Un estudiante de preparatoria en Texas no solo recaudó fondos para un programa de investigación sobre el cáncer, sino que donó la beca que recibió en recompensa a un compañero hispano que libró una lucha contra la leucemia, informó ABC News.

Chase Bradley, de 17 años y estudiante de penúltimo año en Hyde Park High School en Austin, regaló su beca a Sergio García, de 18 años, señaló el medio.

Bradley compartió a ABC News que su familia no es ajena al cáncer ya que su hermana también lo padeció hace cinco años.

“Todavía recuerdo a mi papá cuando me dijo: ‘Chase, tu hermana tiene cáncer’. Yo no sabía lo que eso era ni lo que suponía para una familia. Recuerdo que la visité en el hospital intentando contener las lágrimas, fue algo muy difícil. Le di un abrazo y me conmocioné”.

Este año, Chase, junto a otros 13 estudiantes de Austin, recaudó fondos para la Leukemia and Lymphoma Society y, luego de reunir $57,000 en un período de siete semanas, fue premiado con una beca de $2,500, informó ABC News.

Chase y su familia pidieron a la organización que los ayudara a identificar a un estudiante de preparatoria en la zona sobreviviente de cáncer. Fue así que conocieron a Sergio García.

Sergio fue diagnosticado con leucemia en 2013 y lleva dos años sin muestras de la condición, según informó a ABC News.

