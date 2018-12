Un frente de precipitaciones afectará parte de la zona este del país más tarde esta semana y se anticipan posibles nevadas por un frente frío que sigue a la tormenta, informa The Weather Channel.

El temporal podría causar demoras en viajes programados para Navidad cuando más de 110 millones de personas se desplacen por carretera o aire, según datos oficiales.

Algunas ciudades del este recibirán un frente de lluvias entre el jueves y viernes, lo que será un inconveniente para muchos viajeros.

If you have travel plans in the East late this week, you might have to pack some patience. A new storm system will likely cause delays: https://t.co/c6ycRByAqD pic.twitter.com/N0OGCVKDh9

