Estados Unidos y Norcorea podrían haber formado una ‘buena relación’, ya que el jefe de la CIA, Mike Pompeo viajó a Norcorea para una reunión secreta con el Kim Jong, confirmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A continuación te decimos lo que tienes que saber sobre esta reunión secreta.

Las conversaciones altamente inusuales de Mike Pompeo tuvieron lugar “la semana pasada”, tuiteó Trump, y “transcurrieron sin problemas”, y los detalles sobre la reunión presidencial en los próximos meses “ya se están resolviendo”, reportó The Associated Press.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018