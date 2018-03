Elizabeth Holmes enfrenta cargos por un “fraude elaborado que duró años”

Elizabeth Holmes, fundadora y ejecutiva de la compañía Theranos, conocida por realizar procedimientos de exámenes de sangre, es señalada por la Comisión de Seguridades e Intercambios (SEC, por sus siglas en inglés) de un presunto “fraude elaborado que duró años”, informó el diario The Washington Post.

Holmes y Ramesh Balwani, antiguo director de la empresa, habrían “engañado a inversionistas asegurándoles que su producto principal – un dispositivo portable para analizar la sangre – podía realizar pruebas complejas con una gota de sangre del dedo”, explicó la SEC.

When you walk in for a Theranos lab test, we treat you as we’d like to be treated. As a guest, not a number.https://t.co/H4CmlLTWCr

— Theranos (@theranos) December 9, 2015