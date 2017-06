Critican a Paul Ryan en Twitter por no saber capital de Turquía

Usuarios de Twitter criticaron al presidente de la Cámara de Representes Paul Ryan el martes por un tuit que publicó en el que dice que Estambul es la capital de Turquía, informó The Hill.

El tuit del republicano promovía una gestión de la cámara que condenaba la represión que enfrentaron manifestantes el mes pasado en Washington frente a la residencia del embajador turco, señaló el medio.

Twitter mocks Paul Ryan for getting capital of Turkey wrong https://t.co/OZbcze07NL pic.twitter.com/wy57YwHQTY

— The Hill (@thehill) June 7, 2017