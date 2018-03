Corey Feldman asegura que fue apuñalado, pero la policía dice que no

Autoridades investigan un supuesto ataque al actor estadounidense, Corey Feldman en Los Ángeles el martes por la noche, reportó The Associated Press.

Feldman, de 46 años de edad, estaba detrás del volante de un automóvil parado en una luz roja en el barrio de Tarzana alrededor de las 10:45 p.m. cuando dijo que “un sujeto desconocido abrió la puerta del conductor e hizo un movimiento de apuñalamiento con un objeto desconocido”, según el oficial del Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD), Drake Madison.

Feldman condujo hasta el hospital después del incidente, dijo Madison y aseguró que el pasajero en el auto no resultó herido.

“Afirma que fue apuñalado”, dijo Madison sobre Feldman. Sin embargo, el oficial dijo que “no hay laceraciones ni puñaladas en el estómago”.

Por su parte el actor publicó varias fotos de sí mismo acostado en una cama de hospital en su cuenta de Twitter junto con un mensaje con su versión del accidente.

IM IN THE HOSPITAL! I WAS ATTACKED 2NITE! A MAN OPENED MY CAR DOOR & STABBED ME W SOMETHING! PLEASE SAY PRAYERS 4 US! 🙏🏼🙏🏼 THANK GOD IT WAS ONLY MYSELF & MY SECURITY IN THE CAR, WHEN 3 MEN APPROACHED! WHILE SECURITY WAS DISTRACTED, W A GUY A CAR PULLED UP & ATTACKED! I’M OK! pic.twitter.com/TZ0ppZeEWN

