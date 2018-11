La popular cadena de restaurantes Chipotle en Estados Unidos se vio obligada a despedir a uno de sus gerentes en Minnesota luego de que surgiera en Twitter un video en el que empleados le niegan servicio a un grupo de afroamericanos por confundirlos con otros que supuestamente tienen antecedentes de no pagar, informa el Miami Herald.

El video generó la controversia porque los trabajadores del establecimiento en St. Paul piden a cinco afroamericanos comprobar que tienen dinero antes de tomar su orden, mientras atienden a una clienta de raza blanca sin preguntarle por si lleva dinero.

“Esta no es la forma en que tratamos a nuestros clientes. Nuestro compromiso es tratarlos de modo igualitario y con respeto. El gerente has sido despedido y daremos nueva capacitación a los empleados para evitar que algo parecido vuelva a ocurrir”, reaccionó la cadena en un comunicado.

De acuerdo con la empresa, el gerente pensó que se trataba de las mismas personas que anteriormente habían pedido orden sin pagar.

“Pero independiente de ello, no justificamos este tipo de tratos a nadie”, dijo Chipotle.

El video, que ha sido retuiteado y generado una gran cantidad de reacciones, fue tomado por Masud Ali, de 21 años, quien fue al restaurante luego de una larga sesión de ejercicio.

Note how this employee said “we’ve seen you guys come in twice” and later say he never saw us in his entire life….. calling the police on loyal customers is super disrespectful and uncalled for. This unacceptable and I don’t appreciate these employees making false accusations. pic.twitter.com/5DhAQ2PcPT

— Masud Ali 🍑 (@Masudaliii) November 16, 2018