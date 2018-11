El prometido de la hispana que falleció hace un mes durante un procedimiento quirúrgico en México pide que los implicados enfrenten cargos por homicidio, informa CBS Austin.

Enrique Cruz dijo al medio KTVT que “estoy muy afectado por lo que está pasando pero intento mostrar fortaleza por mi familia”.

Ávila murió de un paro cardíaco luego de viajar a México en octubre para realizarse una reparación de nariz y un cambio de implantes de seno en Ciudad Juárez.

Cruz asegura que su muerte se debió a una dosis indebida de anestesia y dijo que ha contratado abogados con el fin de presentar cargos por homicidio contra los responsables.

El día del incidente, Ávila permaneció recostada en una habitación mientras que a su prometido solo le dijo que su presión arterial había bajado y que no podían realizar la operación.

Pero la hermana de Laura dio más detalles: “Le inyectaron anestesia en la columna vertebral en la clínica, pero, en lugar de de fluir por su cuerpo, [la anestesia] entró en su cerebro, lo que causó una inflamación severa”, dijo a WFFA.

Finalmente, un médico del hospital de Juárez fue llamado a la clínica.

