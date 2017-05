Camión derrama restos de pollo en vecindario de Maine (FOTO)

El mal olor que dejó el derrame de restos de pollo por un camión de reciclaje en una comunidad de Maine el martes provocó descontento entre vecinos y conductores de la zona.

De acuerdo a las autoridades de Portland, el camión que transportaba los desechos se averío en una carretera residencial y expulsó una gran cantidad de desechos.

Los residentes expresaron descontento por el fuerte olor al igual que los conductores, quienes debieron pasar por encima de la materia hasta que concluyeron las labores de limpieza.

Chicken parts spilled along St.John St in Portland. Street sweepers out cleaning up now. More @ 7 #liveonfox23 @WGME pic.twitter.com/mqsuXGPW1K

— Lexie O’Connor (@LexieWGME) May 23, 2017