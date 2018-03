Betsy DeVos: 3 cosas que dijo y que tienen al país molesto

Betsy DeVos, la Secretaria de Educación del presidente Donald Trump consiguió el trabajo en función de sus años de defensa para ampliar la “opción escolar”, especialmente en Michigan, su estado natal.

Sin embargo, luego de una entrevista de CBS para el programa “60 Minutes”, DeVos se convirtió en blanco de críticas.

A continuación te presentamos tres cosas que dijo la secretaria que tiene al país molesto y por lo cual la han criticado en las redes sociales.

DeVos, admitió que no ha visitado a las “escuelas de bajo rendimiento” en su estado natal de Michigan. En una entrevista de 60 minutos de de CBS, Lesley Stahl le preguntó si las escuelas públicas en Michigan han mejorado en algo, por lo que DeVos respondió, “no sé, en general, no puedo decir en general que todos han mejorado “.

Cuando Stahl le preguntó si había visitado las escuelas de mal funcionamiento, DeVos dijo que “no había visitado intencionalmente escuelas con bajo rendimiento”. Stahl respondió: “Tal vez deberías”. A lo que DeVos respondió: “Tal vez debería, sí”.

Cuando Stahl le preguntó si los maestros deberían tener armas en el aula Betsy DeVos respondió, “esa debería ser una opción para que los estados y las comunidades consideren. Y dudo en pensar, por ejemplo, en mi maestra de primer grado, la Sra. Zorhoff, no podría imaginarme que tuviera un arma y que la hubieran entrenado de esa manera”, dijo DeVos.

“Pero para aquellos que son capaces, esta es una solución que puede y debe ser considerada. Pero no hay una talla única para todos. Cada estado y cada comunidad abordarán este problema de una manera diferente”, agregó DeVos en 60 Minutos.

Department of Education Secretary Betsy DeVos is receiving criticism for her answers on the public school system during an interview with 60 Minutes. https://t.co/NXp3NrLG3N

“Deberíamos estar financiando e invirtiendo en estudiantes, no en edificios escolares, ni en instituciones, ni en sistemas”, dijo DeVos durante la entrevista.

Sin embargo, hay estudios contradictorios, ya que si se invierte en estudiantes los fondos de los contribuyentes siguen al niño y eso significa que si el niño se muda de escuela, la escuela pública pierde fondos financieros y termina con menos dinero, reportó 60 Minutos.

The Education Department is defending secretary Betsy DeVos after her appearance on @60minutes. A spokeswoman for the Education Dept. says DeVos is "quite aware" that Michigan needs to do better for all students. pic.twitter.com/gHcnxL0Oe0

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 12, 2018