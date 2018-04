Aumentan casos de lepra en México y con ellos el estigma

Aumentan casos de lepra en México: Organismos de salud federales han detectado en lo que va de año al menos 22 casos de lepra en catorce entidades del país, informa el periódico El Sol de San Luis.

Pese a ser una enfermedad curable, la lepra sigue estando rodeada de numerosos mitos que relegan a quienes la padecen al rechazo y marginalidad social, destaca el diario.

En 2017, por ejemplo, fueron registrados en el país 125 casos, de los cuales 60 eran hombres y 65 mujeres, informó El Sol de San Luis, citando a la Secretaría de Salud federal. La cifra de 2017, sin embargo, fue menor a la documentada en 2016, cuando se detectaron 152 casos- Jalisco y Sinaloa tuvieron el mayor número de afectados: el primero con 21 casos y el segundo con 20.

La Secretaría de Salud de Guanajuato reporta cuatro nuevos casos en Tabasco pese a que la autoridad federal informa únicamente de dos, los cuales se suman a las nueve personas con el padecimiento en esa entidad, reseña El Sol de San Luis.

Un abogado que padeció la condición que debió someterse a dos años de tratamiento para erradicarla, señala que el estigma que perdura es algo que aún no ha conseguido eliminar.

“Me diagnosticaron lepra cuando tenía 31 años. Estaba trabajando en un buffete de abogados en la Ciudad de México, les digo que tengo lepra para meter incapacidad en el trabajo, pues debía estar cuatro meses bajo observación. Me dieron mi incapacidad sin problemas, recibí mi sueldo normal por dos meses, pero luego ya no; cuando fui a la oficina para decirles, se me impidió el acceso al edificio. ‘No puedes entrar, estás enfermo, retírate de aquí, ésta es tu liquidación’, me dijo el guardia del edificio”, explicó.

Con información del periódico El Sol de San Luis