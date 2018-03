Así son los 8 prototipos del muro fronterizo de Trump

Donald Trump visitará este martes, ocho enormes prototipos del muro que quiere construir en la frontera con México antes de dar un discurso a los marines en San Diego, California y encabezar un acto de recolección de fondos en Los Ángeles, reportó The Associated Press.

La visita se realiza mientras su gobierno está en guerra de palabras por la negativa de California a cooperar con las autoridades federales de migración.

Según AP, durante la primera visita del mandatario estadounidense a California, se prevén marchas a favor y en contra del “enorme y hermoso muro fronterizo” de Trump en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos.

Por otro lado, aunque el mandatario estadounidense insiste en que México debe pagar el muro, el gobierno mexicano lo ha rechazado tajantemente.

Los ocho prototipos levantados sobre la frontera internacional miden 9 metros de altura, reportó AP.

De acuerdo a CNN en Español, cuatro de los prototipos son de concreto y los otros cuatro de otros materiales incluyendo metal.

Heading to see the BORDER WALL prototypes in California! pic.twitter.com/fU6Ukc271l

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018