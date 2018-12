Dos hermanos y una mujer fueron arrestados luego de que la policía descubriera que guardaban diversos animales exóticos en su apartamento, ubicado en El Bronx, Nueva York. Entre las especies que se encontraban en el domicilio de la familia hispana estaban un par de tortugas gigantes, una zarigüeya, un águila y cuatro pinzones, según informó el diario New York Post.

Yesenia Crisostomo Díaz, de 43 años; su esposo Richie Rodriguez, de 29, y su hermano Willie, de 28, recibieron multas por mantener en cautiverio a animales salvajes y cargos por poner en peligro el bienestar de una menor, debido a que la hija de Richie, de 6 años, usualmente lo visitaba.

En el apartamento de la familia hispana, de una habitación, también encontraron una paloma, una anguila de dos pies de tamaño y un perro de raza pit bull dentro del dormitorio.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) actuó, en la tarde del pasado viernes, con base a una llamada de alerta anónima que los puso al tanto sobre lo que sucedía en el hogar, ubicado en el complejo Adams Houses.

De vuelta en su casa, el domingo, Richie aseguraba que los cargos habían sido retirados (dato que los funcionarios no pudieron confirmar a The New York Post) e insistía en que simplemente tenía una debilidad por los animales raros.

“Mi pasatiempo son mis animales”, le dijo al citado medio. “Todo el mundo tiene una pasión. Para otros, son las drogas y las mujeres. Para mí, son los animales “.

Rodríguez dijo que ama a los animales tanto que adoptó a la zarigüeya después de encontrarla herida en un parque cercano. Se encargó de amamantarla de nuevo durante los últimos meses.

Los centros de cuidado animal de la ciudad, que están encargándose de las criaturas por el momento, aseguraron que todas estaban en buena salud.

