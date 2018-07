Un hombre acusado de quitarse la ropa durante una sesión de ejercicio en un gimnasio de Nuevo Hampshire dijo a las autoridades que lo hizo porque creía que “era una zona libre de juicios”, como indica el eslogan del lugar, informa NECN News.

La policía de la ciudad de Plaistow arrestó el domingo a Eric Stagno, de 34 años, tras el incidente en un establecimiento Planet Fitness de esa localidad.

De acuerdo al informe, el hombre se despojó de la ropa, recorrió el interior del local varias veces y realizó poses de rodillas y sobre un tapete para yoga.

Testigos dijeron haber sentido “asco” y preocupación por su “seguridad”.

“I look up and I did a double-take. This guy just walked right by me completely naked.” Witness describes naked man arrested at #PlanetFitness in #Plaistow, NH. “He actually did say, ‘I thought this was a judgment-free zone.’” @boston25 @ 10 and 11. pic.twitter.com/t4NPoJfyhE

— Christine McCarthy (@ChristineMNews) July 24, 2018