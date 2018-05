La marca de somníferos ‘Ambien’ hizo titulares esta semana luego de que la actriz estadounidense Roseanne Bar publicó un tuit racista que desató una ola de críticas. Barr aseguró después que se lo hizo bajo los efectos del fármaco, lo que obligó a la marca desmentir que el racismo fuera un efecto secundario, informó el diario The Washington Post.

A continuación te presentamos cinco datos sobre Ambien y el tuit racista

Ambien, también conocido como Zolpidem, es un sedante empleado para tratar desequilibrios químicos en el cerebro que ocasionan problemas de insomnio, según el sitio RXList.com, por lo que Ambien es consumido por personas con dificultares para concebir el sueño.

I'm not a racist, I never was & I never will be. One stupid joke in a lifetime of fighting 4 civil rights 4 all minorities, against networks, studios, at the expense of my nervous system/family/wealth will NEVER b taken from me.

Según el sito RXList.com, la droga puede provocar una sensación de cansancio, pérdida de equilibro, resequedad de boca o nariz, o irritación en la garganta. Otros síntomas pueden incluir nausea, molestias estomacales, diarrea, dolores de cabeza o dolores musculares.

Roseanne Barr dijo en un tuit que la afroamericana Valerie Jarrett – exasesora del expresidente Barack Obama- era como si los Hermanos Musulmanes y la película “Planet of the Apes” hubieran tenido un hijo. Tras una ola de críticas, Barr afirmó que publicó el tuit bajo los efectos del sedante, informó la agencia de noticias EFE.

El fabricante de Ambien, Sanofi, dijo que el racismo no es uno de los efectos secundarios del sedante: “aunque todos los tratamientos farmacéuticos conllevan efectos secundarios, el racismo no es uno de ellos en nuestras píldoras”.

People of all races, religions and nationalities work at Sanofi every day to improve the lives of people around the world. While all pharmaceutical treatments have side effects, racism is not a known side effect of any Sanofi medication.

Barr, de 65 años, es una conocida defensora del actual presidente de EE.UU., Donald Trump. La cadena ABC canceló inmediatamente la serie, una de las que le reportaban mejor audiencia, y arguyó que las declaraciones de Roseanne eran “abominables, repugnantes e inconsistentes” con sus valores, detalló The Washington Post.

