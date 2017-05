Casi una centena de alumnos de octavo grado de Nueva Jersey posaron para una foto junto al presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan durante una visita a la capital el viernes, informó el medio de noticias políticas The Hill.

Los estudiantes de South Orange Middle School que declinaron no salir en la foto con el líder republicano esperaron en el estacionamiento, según informó el domingo Mashable.

“Pienso que tomarse la foto con él da la impresión a otros de que estás de acuerdo con ciertas políticas y yo no apoyo su postura, por eso decidí no salir”, explicó al medio The Village Green Wendy Weeks, alumna de octavo grado.

“Yo no quise participar porque él apoya la mayoría de las políticas de Trump”, comentó Louis Maynard-Parisi, otra alumna.

No obstante, hubo otros que aprovecharon la oportunidad para salir junto al tercer político más poderoso del país aunque no estuvieran de acuerdo con su postura política, informa The Hill.

“Me pareció interesante conocer en persona a uno de los legisladores del país aunque no esté de acuerdo con su postura política”, dijo Alex Klint.

Ryan compartió la foto en su perfil de Instagram con la expresión en inglés “Got that Friday Feeling”.

