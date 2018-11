Una estudiante de noveno grado en la preparatoria Harlandale High School, en San Antonio, Texas, fue víctima de un brutal ataque estudiantil que ha generado una gran cantidad de reacciones, informa el canal KENS 5 News.

Melissa Serna dijo que el día del incidente iba por su hija cuando recibió un mensaje de texto que le informó de lo ocurrido.

“Lo más importante para mí era llegar al hospital y asegurarme que mi hija estuviera bien ya que sufrió trauma cerebral. Perdió el conocimiento por los golpes que recibió en la cabeza”, explicó Serna, agregando que el ataque fue captado en video de teléfono celular y cámaras de seguridad.

Las imágenes muestras a dos alumnas golpeando a su hija en el plantel mientras otros compañeros observan.

El personal de la escuela dijo que no se dio cuenta hasta que el altercado se dispersó y huyeron los implicados, según Serna.

“Todos los que han visto el video han llorado – mi familia y dos maestras no pudieron contenerse”, explicó.

Tras el incidente, dos alumnos fueron suspendidos por tres días, pero ya regresaron, detalla KENS 5 News.

Serna destaca que nuevas imágenes surgidas en internet muestran a un alumno disparando un arma desde un auto en movimiento.

El distrito escolar de Harlandale emitió el miércoles el siguiente comunicado:

“La policía de Harlandale abrió una investigación y ha presentado cargos con la oficina del fiscal de distrito. Se aplicará el debido proceso legal contra los involucrados y serán disciplinados conforme al código de conducta del distrito escolar “.

Texas ejecuta a mexicano que mató a su familia

El estado de Texas ejecutó este martes a un reo mexicano – Robert Moreno Ramos – que estaba condenado a muerte por en 1992 por los asesinatos de su esposa y sus dos hijos en febrero de 1992 a martillazos, en el Progreso (Texas).

Ramos, un inmigrante mexicano nacido en Aguascalientes, de 64 años, fue declarado muerto a las 9:36 pm, hora local, tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville, según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas.

Sus últimas palabras fueron: “Estoy muy agradecido por todo el arduo trabajo que el consulado mexicano puso en una pelea por mi sentencia de muerte, si hubiera una razón o no. Estoy agradecido por el trato humano que me dieron aquí en las dos cárceles en las que me encontraba. Gracias Dios, Señor envíame un carruaje. Estoy listo.”

La defensa del inmigrante mexicano, en un intento por bloquear la pena de muerte, ejecutó una apelación en 2016, argumentando que este tiene daño cerebral, pero fue rechazada por el juez.

En documentos de la corte, la abogada de apelaciones de Ramos, Danalynn Recer, había argumentado que su cliente sufrió de bipolaridad la mayor parte de su vida, incluyendo la época en que su familia fue asesinada, así como daño cerebral que afectaba su habilidad para controlar sus impulsos y regular sus emociones.

Los asesinatos de su esposa Leticia, de 42 años, y sus hijos Jonathan (3 años) y Abigail (7 años), sacudieron a la pequeña comunidad de Progreso, donde residían Ramos y su familia.

Fue declarado culpable de asesinato capital en 1993, después de haber confesado que les mató a golpes, luego de que las pruebas forenses mostraron rastros de sangre dentro de la residencia de la familia.

Los investigadores descubrieron que Ramos había golpeado a muerte a su familia con un martillo y los había enterrado debajo del piso del baño de la casa, que luego forró con baldosas.

Los documentos oficiales muestran que Ramos cometió el crimen para que pudiera quedar libre y casarse con su amante, en Brownsville.

