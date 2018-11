Dos asesores del presidente Donald Trump que ya no están en la Casa Blanca escribieron un libro titulado en inglés ‘Trump’s Enemies: How the Deep State Is Undermining the Presidency’ en el que aseguran que hay miembros desleales en la administración actual del mandatario, informa The Washington Post.

Los republicanos Corey Lewandowski y David Bossie hablan en la publicación de varios funcionarios como “enemigos enraizados” que buscan socavar al mandatario para lograr sus propios fines, detalla el periódico tras consultar una copia de la obra.

Lewandowski y Bossie trabajaron para el mandatario como directores de campaña y ahora señalan que Trump tiene serios enemigos en la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Justicia y agencias de inteligencia.

“Hay demasiadas personas en el Estado profundo que albergan hacia Trump un gran odio, el cual comparten partidarios de Clinton y Obama. Pasa que esto ocurre cuando nadie se da cuenta”, afirman.

La obra incluso alude a una posible intención de miembros contrarios a Trump para conseguir su destitución.

El libro incluye una entrevista con el presidente en la que éste denuncia las “noticias falsas” y las declara el “mayor enemigo del país”, y en la que dice que debió despedir más pronto al ex director del FBI, James Comey.

De acuerdo con el portal de noticias políticas The Hill, la obra saldría a la venta el martes. Lewandowski y Bossie escribieron en 2017 otro libro titulado ‘Let Trump be Trump’, que trata sobre la campaña del mandatario.

