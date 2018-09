Una serie de explosiones de gas han afectado a al menos 23 edificios en varias localidades del estado de Massachusetts y ya hay reportes de heridos, informaron el jueves las autoridades estatales.

El incidente comenzó aproximadamente a las 17:00 hora local (21:00 GMT), cuando varios inmuebles en las poblaciones de Lawrence, Andover y North Andover sufrieron distintas explosiones de gas cuyo origen aún es desconocido.

#BREAKING Multiple suspected gas line explosions have caused several structures to set on fire in #Lawrence, #Massachusetts. Reports indicate that several people have been injured in the incidents. pic.twitter.com/G9AojzC2gC — srb news (@srbnews0) September 13, 2018

La Policía del estado de Massachusetts confirmó a la prensa que se han desencadenado al menos 23 incendios y explosiones en distintas direcciones, aunque los medios de comunicación locales aseguran que han ocurrido más estallidos en zonas cercanas.

Los incendios se atribuyen a posibles problemas con el sistema de gas natural, y las fuerzas de seguridad han instado a los residentes a abandonar sus hogares si sospechan que pueden sufrir fugas.

Medios locales indicaron que el jefe de bomberos del área, Michael Mansfield, informó de que entre 25 y 30 incendios están activos en Andover, y al menos otros 18 en Lawrence.

“Hay múltiples incendios en los sótanos en Andover. Es algún tipo de problema de gas”, dijo el teniente Edward Guy, portavoz del Departamento de Policía de esa localidad.

#MASSACHUSETTS – State Police: 'Emergency responders are being overwhelmed with scale and series of gas explosions and incidents'. Officials say explosions in the Lawrence area, affecting at least 23 buildings and possibly more. #explosion #fire pic.twitter.com/kp0l3SwckF — Emergency Times (@emergencytimes) September 13, 2018

“Instamos a los residentes que estén oliendo a gas a que salgan de la casa y se comuniquen con el 911. Tendremos unidades ahí afuera”, agregó.