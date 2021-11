Ah, el arte de la nota escrita a mano. ¿Te suena? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta? No, no un email. No un mensaje de texto ni un mensaje de Facebook. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una pluma real y un pedazo de papel y escribiste físicamente una nota? En la actualidad pareciera que escribir a mano se está convirtiendo en un arte perdido. Y mientras que los correos y los mensajes de texto pueden ser más fáciles y rápidos, las notas escritas a mano también tienen sus ventajas.

A veces pones más significado detrás de tus palabras cuando las escribes físicamente. El autor Nelson DeMille dijo una vez: “Me gusta el proceso de la pluma y el papel en oposición a una máquina. Pienso que la escritura es mejor cuando se hace a mano.” Quizá tiene razón. El trabajo hecho a mano puede ser más personalizado y creativo, además de que requiere un poco más de esfuerzo, lo que les muestra a las personas lo mucho que te importan. Una nota escrita a mano es una forma de comunicación clásica que puede ser significativa y especial, sin importar la última tecnología. Aquí hay 15 razones por las que el arte de la nota escrita a mano necesita ser revivido.