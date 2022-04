En el nuevo fallo del Tribunal del Sexto Circuito de Apelaciones, se indicó que los agentes migratorios ahora deberán enfocarse en las personas que representen un peligro para la seguridad de la nación y que no presenten un lugar en la comunidad; además, se informó que los nuevos migrantes también podrán pasar por el proceso de deportación, informó La Opinión.

Normas deportación EEUU: ¿Una mejora para migrantes?

Después de informarse sobre la decisión de los tres jueces pertenecientes al Tribunal del Sexto Circuito de Apelaciones, se indicó que las deportaciones de migrantes no podrán realizarse sin una razón de peso. Esto indica que las autoridades migratorias, no pueden deportar a las personas “solo porque no tienen documentos”, sino que se debe demostrar que son un peligro para la nación.

El juez de Ohio, lo que estaba estipulando en el fallo anterior era que cualquier indocumentado debe ser expulsado de Estados Unidos y se anunció en aquel momento que no importó si contribuía en el país. Por el momento, se espera que en los próximos días el ICE retome la normativa de deportación para migrantes indocumentados. Archivado como: Normas deportación EEUU