El sondeo mostró que solo el 60 % de los encuestados dijo haber recibido al menos una dosis y entre los que aún no se han inmunizado, un 74 % consideró “improbable” que se coloque una inyección. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) señalan que un 47,3 % de la población (156,9 millones de personas) está completamente vacunada y un 54,9 % (182,1 millones) ha recibido la primera dosis.

Una encuesta difundida este domingo por el diario The Washington Post y la cadena ABC News reveló que un 62 % de los estadounidenses calificó de forma positiva a Biden por el manejo de la pandemia. No logró los mismos resultados en temas como migración -donde apenas fue aprobado por un 33 %- y su estrategia contra la criminalidad, que recibió el respaldo de apenas el 38 %.

Biden defendió el plan sobre infraestructura no solo por el valor que tendrá para reconstruir los aeropuertos, carreteras y puentes del país, sino por lo que representa para la identidad de EE.UU. “Este acuerdo -escribió Biden- es la mayor inversión a largo plazo que se ha hecho en infraestructura en casi un siglo. Economistas de todas las tendencias están de acuerdo en que creará buenos puestos de trabajo y fortalecerá drásticamente nuestra economía a largo plazo”.

Sin embargo, los republicanos desean que el proyecto se ciña a las infraestructuras tradicionales, como carreteras, puentes y puertos, y rechazan que se relacione con el gasto social. El jueves, durante la presentación del acuerdo bipartidista, Biden advirtió de que no firmaría el plan de infraestructuras que pueda ser aprobado en el Congreso si no está vinculado al de gasto social. Sin embargo, el sábado tuvo que recular y aclarar que sí que lo rubricará, ante el peligro de que los conservadores retiren su apoyo. EFE News

La reforma electoral impulsada por Biden naufraga en el Senado de EEUU

Washington, 22 jun (EFE News).- La reforma electoral impulsada por el partido del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para proteger el acceso al voto de todos los estadounidenses no superó este martes un voto clave en el Senado del país, debido al rechazo en bloque de la oposición republicana. Los demócratas no consiguieron la mayoría de 60 votos que necesitaban para superar un primer filtro antes del debate y la votación definitiva de la conocida como “For the People Act” (La ley para el pueblo, en español), una de las grandes prioridades de la Casa Blanca y de sus aliados progresistas.

Por 50 votos a favor y 50 en contra -todos ellos de republicanos-, el proyecto de ley quedó descartado y los demócratas, que controlan apenas la mitad de los escaños del Senado, sufrieron un duro revés en sus intentos de garantizar el voto para las minorías en todo el país. “Este no es el final de este proyecto de ley, este es solo el comienzo”, dijo justo antes de la votación la senadora demócrata Amy Klobuchar, quien prometió programar audiencias y promocionar la propuesta con el objetivo de fortalecer el apoyo a la misma y que pueda salir adelante en otro momento, posiblemente con algunos cambios.