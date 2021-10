El motivo parece aparente, ya que el joven vive en Estados Unidos y probablemente no quiso tener problemas con nadie y al contrario, lo que intentó es quedar bien con el país que lo acogió, pero no fue así con los mexicanos, por los cuales no tiene ningún respeto. Archivado como: Burla casas mexicanos

“No se preocupen, yo me encargo, tengo contactos”, clásicas imágenes sacadas de google porque no puede demostrar nada de eso”, “mexicanos digan con mucho orgullo que si hay de esas casitas humildes por acá y lo mejor de todo es que los que viven ahí son personas maravillosas”, defendieron más personas.

Pero el odio ya estaba encendido en los mexicanos: “Man, de verdad no te metas con mexicanos, puedes salir herido o algún ser querido tuyo porque los mexicanos somos muy orgullosos”, “jajajaja México es Norteamérica, Guatemala y El Salvador no le llega ni a los talones”.

DEFIENDEN A SU PAÍS

El tik toker no tiene desactivados los comentario, pese a que recibió amenazas de varios mexicanos: “Para tu información Estados Unidos no es Centroamérica, ¿Que en tu país no te dan geografía? Oh perdón, con trabajo saben dónde está su país?”, “bro, creo que pusiste tu casa al final”.

"Jajaja si esas casas son lo mejor en tu país en México es lo normal", "pobre we… prefiero vivir en México que en Guatemala", "mientras haya techo y frijolitos que lo demás csm", "por 5 minutos de fama le van a dar chicharrón", "ya we ya sabes que quieres atención, por eso pones a México porque sabes cómo somos los mexicanos y callados nos nos quedamos", dijeron más personas.