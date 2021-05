Nombres Hispánicos Más Populares Para Bebés

¿Qué hay en un nombre? ¿Por qué tanta reflexión, investigación, y de plano, escándalo? ¿Es este un caso de ‘mucho ruido y pocas nueces’? A lo largo de los años, elegir un nombre ha sido, en muchas culturas, una especie de rito de pasaje. Es una de las decisiones más importantes que emprenden juntos los futuros papás. Hay padres que pasan los nueve meses del embarazo pensando en algo original, especial y sobre todo, adecuado. Hay otros que esperan hasta que nazcan sus ‘peques’ para escoger el nombre que retratará aptamente sus criaturas perfectas. También hay otros que esperan unos meses después del nacimiento, observando, tanteando, y aprendiendo antes de asignarles un nombre a sus proles. En fin, depende, como hemos demostrado, de muchos factores.

Un nombre es, esencialmente, una etiqueta; en una palabra (ó 2 ó 3 porque luego se pasan los padres…), decimos al mundo quiénes somos… ¡Fuertes! ¡Delicados! ¡Majestuosos! ¡Creativos! Por lo tanto, creemos que sí vale la pena, el esfuerzo, y la deliberación. Un nombre, lo tenemos para toda la vida y tal vez, hasta mas allá. Para nombrar a los bebés, los padres acceden a varias fuentes de inspiración: la cultura, los deportistas, los cantantes, la biblia, la religión, las películas o series, el Internet, entre muchas otras. Hemos realizado para ustedes, la concienzuda tarea de recopilar los trienta nombres hispanos más de moda en la actualidad y que serán tendencia en el 2021. Esperamos que les sirvan bien.

Alternaremos aleatoriamente entre los nombres para niñas y niños. No están en ningún orden particular ya que hay variaciones entre los diferentes países hispanohablantes; por ejemplo, un nombre que figura altamente en la lista de España no necesariamente ocupa el mismo lugar en la lista de México o Argentina, etc. Sin más preámbulo, empezamos la lista…